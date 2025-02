Liberoquotidiano.it - "Ho pianto, come hanno usato il mio nome": Marta Donà, le prime clamorose parole della manager di Olly

I classici beninformati (e le malelingue) per giorniripetuto la storiella: dietro alla vittoria dial Festival di Sanremo, cosìquella di Angelina Mango nel 2024, Marco Mengoni nel 2023 e dei Maneskin nel 2021, c'è sempre una sola persona:, che di tutti questi artisti è l'agente (i Maneskin l'avevano poi "mollata" poco dopo il trionfo all'Ariston) e che viene considerata la potentissima eminenza grigiamusica italiana. A tirar fuori la coincidenza, con tanto di suggestione dello stesso numero del televoto, il 15, era stato Pinuccio di Striscia la notizia (la sua profezia risaliva addirittura al 5 febbraio) con il direttore del TgLa7 Enrico Mentana che pochi minuti dopo la vittoria diaveva rilanciato la teoria sui social. La diretta interessata per giorni ha taciuto, senza far filtrare nemmeno un commento.