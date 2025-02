Ilfattoquotidiano.it - “Ho paura di mio padre, tu me lo ricordi”: Mary di MasterChef Italia piange davanti ad Antonino Cannavacciuolo. Lo chef replica: “Dovevi dirmelo”

Colpo di scena durante l’ultima puntata di “”. Una delle concorrenti,, è crollata in un piantoal giudiceCannavacciulo. Ma c’è un motivo. Durante una delle prove del programma, la concorrente ha presentato un piatto di ostriche nominato “Dedicato a te”. Dove la dedica è alcon la qualeha un pessimo rapporto. “È un piatto che dedico a mio, abbiamo avuto tanti periodi difficili. Ho sempre avutodi mio, non sono mai riuscita a guardarlo negli occhi e tante volte, quando vedo lo, mi ricorda mio. E infatti abbasso sempre lo sguardo”, ha confessato.Spiazzato e commosso Cannavacciulo ha rassicurato la concorrente: “Hai detto qualcosa che mi fa dispiacere molto. Poteviprima perché io non voglio fara nessuno, specialmente a una donna.