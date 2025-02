Ilfattoquotidiano.it - “Ho lasciato il Grande Fratello perché papà è in ospedale. Mio fratello Manuel è scomparso da 2 anni. Vorrei ci chiamasse”: Pamela Petrarolo a Verissimo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha spiegato durante una chiacchierata a “” i motivi che l’hanno spinta a lasciare il “”: “Mionon sta bene e, proprio per questo, ho deciso di abbandonare la casa. Mi è venuto a prendere il mio compagno che, prima di entrare in gioco, mi aveva promesso che mi avrebbe chiamata se qualcosa non fosse andato e così è stato. Oraè ancora in, però, lui è un uomo molto forte”. In famiglia però c’è tanta preoccupazione anche per ilmisteriosamente da due.È la stessaa spiegare i fatti: “Mioa giugno compirà 35. Noi non sappiamo nulla di lui, a parte qualche cosa che ci è stata riportata ma che non sappiamo se sia vera o meno. In famiglia è ormai dueche non si vive ma si sopravvive.