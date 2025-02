Ilfattoquotidiano.it - “Ho detto due volte no a Madonna, ho perso molte occasioni. Gli italiani guardano Sanremo per vedere quanto è brutto”: il racconto di Alessandro Gassmann

Lunedì uno degli attori più bravi (e belli) del nostro cinema compie 60 anni.si è raccontato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. “Da anziano, piango di piu?, mi emoziono di piu?. Per un artista, non e? un male – hacon ironia -. Guardo le immagini di bambini in Palestina, in Ucraina o in fuga per i problemi del clima e piango. Da quando sono padre, la mia idea di futuro si e? allungata, da qui, il mio attivismo per i cambiamenti climatici o con l’Unhcr per i rifugiati”.Il celebre padre Vittorio gli ha insegnato “la consapevolezza di essere particolarmente fortunato. Io mi sveglio la mattina e dico: ammazza che fortuna, faccio un mestiere che mi piace, ben pagato, ho una moglie che amo e mi ama, un figlio che si comporta bene, non ho problemi economici.