Biccy.it - Hermes tarocche? Santanché minaccia di querelare Lucarelli, lei risponde trovando il presunto venditore ambulante

Leggi su Biccy.it

Il caso Francesca Pascale, Daniela Santanchè, borse false diha preso una svolta inaspettata quando ne ha parlato anche Selvaggia. Questo perché la nostra Ministra, invece di prendersela pubblicamente con la fonte che ha dichiarato quelle cose all’Huffington Post, se l’è presa con la giornalistando querele. “In relazione alla notizia firmata da Selvaggiasu Il Fatto Quotidiano, secondo cui io avrei regalato a Francesca Pascale due borsefalse, l’unico falso è la notizia. E neranno in Tribunale“.Pascale: “mi ha regalato duefalse, che figura di M” https://t.co/UQj83SbilR— BICCY.IT (@BITCHYFit) February 21, 2025Ovviamente Selvaggianon si è lasciata intimidire e in un articolo odierno pubblicato sul Fatto Quotidiano ha specificato: “Mentre attendo la sua querela faccio notare un paio di stranezze: la prima è il fatto che annunci di voler denunciare me e non Francesca Pascale che non solo l’ha raccontata alla sottoscritta, ma ieri ha confermato la storia ad Huffington Post.