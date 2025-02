‘Henry Danger | Il Film’ tra fanfiction e amicizia | Sorridere è contagioso

Leggi su Funweek.it

C’è un nuovo capitolo della saga di Henrye arriva su Nickelodeon il 22 febbraio. Dopo la sitcom (trasmessa in Italia dal 2015 al 2020), la serie animata Le avventure di Kide lo spin-offForce, il cast originale torna con Henry: Il Film. L’appuntamento è con due passaggi (alle ore 9:00 e alle 13:00) sul canale Sky 605. Dalla stessa data il film è disponibile in streaming su Paramount+.Henry Hart – in questa avventura – è ormai un eroe nella città di Dystopia, dopo aver inscenato la morte di Kid. Lavora insieme al suo migliore amico Jasper Dunlop. Tuttavia, Jasper fatica a emergere ed essere riconosciuto come Henry. Le cose si complicano ulteriormente quando entra in scena Missy Martin, una superfan di 12 anni dotata di un misterioso Dispositivo di Alterazione della Realtà (RAD).