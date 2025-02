It.insideover.com - Henri Cartier-Bresson e l’Italia, un amore al primo scatto

©Milla Camera TorinoDa pochi giorni si è aperta a CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino la mostra fotograficafino al 6 aprile di quest’anno. La mostra su, l’occhio del secolo, propone un racconto dedicato al legame tra il fotografo francese e, uno dei Paesi da lui più frequentati e amati., André Pieyre de Mandiargues e Leonor Fini, Trieste, 1932 © FondationMagnum Photos, Livorno, 1932 © Fondation, Magnum PhotosNel 1932compie il suoviaggio in Italia insieme all’amico scrittore André Pieyre de Mandiargues e alla pittrice Leonor Fini : le fotografie in acqua fanno parte di una serie tra le più sensuali della sua intera produzione.