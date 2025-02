Cms.ilmanifesto.it - Hanif Kureishi, quel che non si può rompere

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Quando una malattia colpisce il corpo predestinato, può procedere lentamente, con una lunga serie di sintomi, oppure arrivare come un fulmine all’improvviso. In tal caso sarà «la grande disgrazia» che .che non si puòil manifesto.