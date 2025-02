Hamilton spaventa la Ferrari | saranno guai con Leclerc

Leggi su Sportface.it

Lewisè pronto a battagliare ancora con il compagno di squadra inCharlesin vista per la RossaL’entusiasmo è racchiuso negli alberi tagliati pur di scorgere anche da lontano la SF25: la nuovanasce con l’ambizione di riportare il titolo a Maranello ed è una sensazione che accompagna anche i tifosi, desiderosi di vedere all’opera la nuova monoposto e Lewis.A Fiorano migliaia di tifosi hanno atteso i primi giri del pilota inglese con la nuova vettura, ma anche Charlesche prendeva confidenza con l’auto che nasce con un compito mica da niente: far tornare a vincere la. La sensazione che si respira a Maranello è che questo possa essere l’anno buono, ma per far sì che ciò accada realmente occorre che si incastrino tutta una serie di fattori.