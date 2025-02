Rompipallone.it - Hamilton infiamma la Ferrari: “Sono disposto a farlo”

Ultimo aggiornamento 22 Febbraio 2025 11:19 di Giancarlo SpinazzolaLewisla: il pilota britannico è già entusiasta e svela un piccolo retroscenaLewisè più carico che mai. Il sette volte Campione del Mondo smania dalla voglia di iniziare il Mondiale con la. Manca sempre meno ormai, perché il week end del 14-16 marzo è segnato in rosso sui calendari di tutti isti ma anche di tutti gli appassionati di Formula 1. Inizia il Mondiale e Melbourne sarà il teatro del debutto ufficiale in rosso per il pilota.Intanto a Fiorano è già sceso in pista con la nuova monoposto, presentata nel mega evento tenutosi a Londra ed organizzato dalla Fia lo scorso 18 febbraio. La prima uscita in pubblico ufficiale per Lewis, sorridente e felice più che mai. D’altronde ha coronato il suo sogno ed ora vuole l’ottavo titolo iridato della sua carriera, riportando il Mondiale a Maranello che manca dal 2007.