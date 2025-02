Secoloditalia.it - Hamas restituisce i veri “resti” di Shiri Bibas ma prepara un altro macabro show

La famigliaha confermato che ituiti in Israele ieri sono stati quelli dell’ostaggio, fatta prigioniera dai militanti palestinesi nell’ottobre 2023. “Dopo il processo di identificazione presso l’Institute of Forensic Medicine, questa mattina abbiamo ricevuto la notizia che temevamo di più. La nostraè stata assassinata in prigionia e ora è tornata a casa dai suoi figli, dal marito, dalla sorella e da tutta la sua famiglia per riposare”, ha affermato la famigliain una dichiarazione che segue l’orribile “errore” deidella donna consegnati ma che in realtà apparteneva al cadavere di una donna palestinese.e ilche si ripetePer oggi l’esercito israeliano si aspetta cherilasci sei ostaggi in due diverse località della Striscia di Gaza a partire dalle 9 di stamattina, ha dichiarato l’Idf secondo cuirilascerà prima gli ostaggi a Rafah, nel sud di Gaza, e poi a Nuseirat, nel centro della Striscia.