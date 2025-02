Ravennatoday.it - Ha vissuto l'alluvione mentre raccontava le "Ombre d'acqua": ecco il nuovo giallo di Sara Scaranna

Leggi su Ravennatoday.it

Unche, per qualche strana coincidenza, ha finito per legare il tema dell'alla trama del libro. È da poco uscito "d'",romanzo della scrittrice ravennateche vede protagonista l'investigatrice privata Rebecca Rubini, in una indagine ambientata in.