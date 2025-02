Fanpage.it - Ha perso la casa ma preferisce dormire in strada per non lasciare il suo cane: la storia di Alessandro e Max

A Trento un uomo senza fissa dimora dorme in macchina perché non vuole andare ain strutture pubbliche dove non è consentito l'accesso al suoMax. La suaè simile a quella di tantene che non hanno un tetto sotto la testa ma non accetterebbero mai di averne uno in cambio di abbandonare il proprio compagno animale.