Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Justice League: Impossible, Sabato 22 Febbraio 2025

Leggi su Digital-news.it

22sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "", il kolossal diretto da Zack Snyder con Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Amy Adams. Dopo la morte di Superman, il mondo è vulnerabile alle minacce aliene e Bruce Wayne, con l’aiuto di Diana Prince, recluta un gruppo di metaumani per contrastare l’invasioneta dall’implacabile Steppenwolf. Con spettacolari scene d’azione e la riunione degli iconici eroi della DC Comics, il film promette adrenalina e spettacolo. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "", un capolavoro di Steven Spielberg con Meryl Streep e Tom Hanks.