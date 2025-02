Triesteprima.it - Guida sotto effetto di droga o alcol e violazioni allontanamento: raffica di denunce

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE -in stato di ebbrezza, non soloica ma anche da stupefacenti, e altri reati tra cui violazione di provvedimenti di: sono state in tutto 12 leda parte dei carabinieri tra questo fine settimana e quelli precedenti. Un’attività di controllo che in questi.