Guerra tra poveri Ma il più debole è il proprietario

Lo sfratto. Un lungo e faticoso braccio di ferro fra proprietari e inquilini, reso ancora più complicato da casi particolari che aggirano il provvedimento. Avvocato Roberto Visciola, qual è la situazione? "La questione mette in evidenza una dicotomia trae inquilino, nonché la complessità per il legislatore di garantire la tutela di entrambi. L’attuale tendenza verso il mercato degli affitti brevi è conseguenza di un regime giuridico percepito dai proprietari come sbilanciato a tutela degli inquilini". È così difficile eseguire uno sfratto? "Sulla carta è semplice: a fronte di una morosità, ildeve intimare il pagamento e procedere in sede giudiziaria per la convalida di sfratto in caso di persistenza della morosità. Per questa fase sono sufficienti pochi mesi". E se l’inquilino non va via? "Ildeve attivarsi per dare esecuzione allo sfratto, con intervento dell’ufficiale giudiziario e, se necessario, della forza pubblica.