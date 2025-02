Guerra del calcio in streaming l’Arabia Saudita cala la carta DAZN contro il Qatar

Leggi su It.insideover.com

È molto più di un piccolo accordo commerciale, quello siglato lunedì 17 febbraio tra la compagniaSURJ Sports Investments e, la principale piattaforma disportivo globale. Anche perché “piccolo” non è proprio la parola più adatta: anche se SURJ ha rilevato una quota fortemente minoritaria, compresa tra il 5 e il 10%, l’investimento complessivo è stato del valore di circa 1 miliardo di dollari. Come praticamente ogni cosa che circonda il settore degli investimenti sauditi, c’è di mezzo lo Stato: SURJ è infatti una societàllata direttamente dal fondo sovrano PIF, lo stesso che possiede già quattro club dinel campionatoe uno (il Newcastle) nella Premier League inglese.L’ingresso del PIF insembra confermare ciò che già da qualche anno gli esperti hanno notato:vuole poterllare anche il ricchissimo settore dei diritti tv sportivi, in particolare dele specialmente nell’area del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA).