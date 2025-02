Sport.quotidiano.net - Gubbio tradito dagli episodi: contro il Legnago una brutta sconfitta

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 22 febbraio 2025 – Peccato. Ilcapitola per 0-3 al “Barbetti”ilultimo in classifica, al termine di una gara condizionata ancoragirati a sfavore dei rossoblù, al netto di una prestazione comunque che non ha rispecchiato gli standard visti nelle ultime settimane. La gara. È ilche parte meglio. All’8° la girata aerea di Spalluto termina alta, poi un minuto dopo Bombagi lancia Leoncini il cui tentativo incrociato è respinto da Venturi. Con il passare dei minuti i veneti calano d’intensità e ildiventa padrone del campo, pur faticando a fare breccia nelle maglie della difesa avversaria. Al 22° Corsinelli supera Noce in area, da posizione defilata calcia ma trova Perucchini, nel rimpallo con Ruggeri poi la sfera termina ancora tra le braccia del portiere ospite.