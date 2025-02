Lanazione.it - Gubbio, oggi al “Barbetti“ arriva il Legnago "Non è squadra da ultimo posto, serve attenzione"

Anche per ilscocca l’ora della 28esima giornata del girone B di Serie C.alle 15 al ““ la sfida alSalus fanalino di coda, con mister Fontana (che sarà in tribuna per squalifica) che vuole tenere alta l’dei suoi: "Non è una partita trappola quella con il, perché siamo consapevoli di dover affrontare unache sta dimostrando di essere viva, concentrata, temibile, pericolosa e che ha grosse motivazioni. Basta guardare la partita contro il Pineto, che ha perso in maniera immeritata e il pareggio contro l’Entella prima della classe. Due prestazioni che stanno a testimoniare come la formazione veneta sappia esprimere un coefficiente tecnico di spessore, condito da un tasso di pericolosità che trova nella coppia di attaccanti riferimenti importanti".