Lanazione.it - Grifone, e ora il riscatto. Orgoglio contro il Figline

CALCIO La notizia che diverse società di serie C sono vicine al fallimento ha risvegliato in alcuni tifosi l’interesse in questo campionato "anonimo" del Grosseto. E il perchè è semplice: se aumentano I posti liberi nella serie superiore ci sono più possibilità, almeno in teoria, per le società di serie D di salire al piano di sopra. Alla luce di questo che, ripetiamo, per il momento è soltanto teorico perché, poi, subentrano diversi criteri di valutazione in una ipotetica classifica per i posti a disposizione. Si sta risvegliando un po’ di interesse nei tifosi e negli sportivi maremmani. Ecco che allora assume un nuovo interesse vincere i playoff. Ma quello che più conta, a questo punto, è che questa ’nuova carica di’ la dovrebbero avvertire, prima di tutti, i giocatori in campo.