Gregari alla riscossa da Shomurodov a Celik | Ranieri ha una Roma B

Il presente vede unaimpegnata in una proibitiva rimonta in campionato e in un Europa League che può regalare l’unica vera gioia della stagione; il futuro invece rimane pieno zeppo di punti di domanda destinati a rimanere tali ancora per un po’ di tempo. Un esempio è il nuovo allenatore, con il nome di Sarri ancora caldo, ma nel frattempo ci si gode unche sta realizzando l’ennesimo capolavoro della sua carriera. Come da lui stesso sottolineato, a prescindere da come terminerà la stagione, è tornato senso di appartenenzamaglia e legame con la tifoseria, cose che si erano perdute prima del suo arrivo.Gli ottimi risultati ottenuti in questo 2025 portano sicuramente la firma dei giocatori più rappresentativi della squadra, come un Mancini finalmente leader a tutto tondo, un Koné in versione Kanté del Leicester in mezzo al campo, un Angelino tra i migliori esterni in circolazione ed un Dybala semplicemente campione, niente di più.