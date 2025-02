Agi.it - "Grazie dell'accoglienza". Il Como offre birra gratis ai tifosi del Napoli

AGI - Il presidente indonesiano Mirwan Suwarso, uno dei più facoltosi numeri uno del calcio in tutto il mondo, lo aveva annunciato alla finea partita del girone di andata: "Offriremo unaainapoletani quando verranno aper ringraziarli". Promessa mantenuta: l'iniziativa 'Salute!' è stata lanciata sui canali sociala squadra con un manifesto che vede in primo piano un boccale di'La Comasca' e sullo sfondo il lago abbracciato dal profilo sinuosoe montagne. "L'iniziativa è disponibile per i settori curva ovest e curva ospiti. La consegna del coupon avverrà all'ingresso attraverso gli steward dalle 10 e 30 alle 11 e 30 previo controllo del biglietto. Sarà possibile ritirare lasolo entro le 12. L'iniziativa è destinata solo ai maggiori di 18 anni".