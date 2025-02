Anticipazionitv.it - Gravi problemi per Pamela Petrarolo: perchè ha lasciato il Grande Fratello

Leggi su Anticipazionitv.it

ha deciso di rivelare il vero motivo che l’ha spinta ad abbandonare il. Ospite a Verissimo, ha spiegato che dietro il suo ritiro non c’era solo la necessità di stare vicino alle figlie, ma una questione familiare ancora più delicata. Ecco cosa ha dichiarato l’ormai ex protagonista del reality Mediaset.racconta il motivo del suo addioDurante l’intervista a Verissimo,ha spiegato perché hala Casa: “Mio padre non sta bene ed è lui il motivo per cui ho dovuto abbandonare la Casa del. Quando sono rientrata in Casa per annunciarlo ai ragazzi durante il freeze non gliel’ho detto, non gliel’ho voluto rivelare ai ragazzi perché non volevo che si buttassero giù. Si era creata una bella unione fra tutti loro”.