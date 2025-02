Lanazione.it - Grave incidente sul lavoro: si ferisce con una lamiera e rischia di perdere una mano

Cerreto Guidi, 22 febbraio 2025 -questa mattina in via Chitone, nel comune di Cerreto Guidi. Uomo di 55 anni mentre lavorava con unanei pressi della propria abitazione si è procurato una profonda ferita. Lagli è caduta sul polso destro causandogli la semi amputazione dell'arto. Il fatto è successo poco prima delle 10.30. Sul posto l'automedica di Fucecchio e un'ambulanza della Misericordia di Vinci. Dopo essere stato stabilizzato l'uomo è stato trasferito in codice rosso con e l'elisoccorso Pegaso al Cto di Careggi per essere sottoposto ad un intervento chirurgico