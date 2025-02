Thesocialpost.it - Grave incidente stradale a Usmate Velate: coinvolte nove persone

Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina, sabato 22 febbraio, unha coinvolto due automobili a, in provincia di Monza e della Brianza. Nell’impatto sono rimaste ferite, con diversi livelli di gravità.L’intervento dei soccorsiSecondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l’si è verificato intorno alle ore 8:00 sulla strada provinciale 41. I soccorsi sono giunti sul posto alle 8:31 con quattro ambulanze, un’automedica e un elisoccorso. L’intervento ha coinvolto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Monza, chiamati per supportare le operazioni di messa in sicurezza dell’area.Lee il trasporto in ospedaleNello scontro tra le due auto sono rimaste ferite: tre donne di 46, 53 e 63 anni, tre uomini di 34, 62 e 67 anni e un ragazzo di 27 anni.