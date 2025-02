Isaechia.it - Grande Fratello, Stefania Orlando confessa: “lo e Iago ci siamo dati un bacio, ma…”

Leggi su Isaechia.it

Nella Casa delè arrivato ilche tutti stavano aspettando! Una ship richiesta all’unanimità fin da quandoGarcia è tornato a varcare la porta rossa del reality show di Alfonso Signorini. Ebbene sì, è scoccato proprio ilfra l’attore spagnolo e l’amatissima!Arlo è stata la stessa conduttrice a Federico Chimirri e ad Amanda Lecciso. Ecco cosa la gieffina ha confidato ai suoi compagni di avventura:Ciildella buonanotte. Come sarà ildella buonanotte? A stampo? Rispettoso? E certo. Ma non è colpa di nessuno, eh non scatta nulla. Fra di noi non è scattato nulla. Sono gli altri che.Cioè c’è una bella intesa. per me comunqueè importante qua dentro. Mi ci trovo bene. Però credo che di base, al di là di piacersi come persone, non ci sia altro.