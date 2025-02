361magazine.com - Grande Fratello spoiler: nella diretta del 24 febbraio una gieffina andrà in finale. Shaila ed Helena favorite

Leggi su 361magazine.com

al vianuova puntata di lunedì 24, puntata durante la quale sarà decretata una finalista:? Lo– Loarriva da Amedeo Venza che scrive: “La prossima settimana sarà decretato il secondo finalista, o meglio la seconda finalista. Volete vedere che sarà una tra?”, ha scritto l’esperto di gossip sul suo account.Così, dopo Lorenzo, lunedì conosceremo il nome della seconda finalista. Stando al chiacchiericcio sul web a giocarsela dovrebbero essere in due, proprio come ha anticipato Amedeo, o al massimo in tre. Infatti adsi aggiungerebbe anche Zeudi.Leggi anche–>, il sondaggio del 24. Chi rischia?Dunque secondo il web e gli esperti di gossip lesarebbero proprio loro.