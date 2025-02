Tvzap.it - “Grande Fratello”, nuovo scambio di concorrenti: le novità

News tv. “”,di: le. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si sta avviando verso le battute finali di questa 18esima edizione, infatti la messa in onda della puntata finale è in programma a fine Marzo. Nonostante ciò ilcontinua a regalare al pubblico da casa delle grosse: ad esempio in questi giorni potrebbe avvenire undi. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, Stefania trova un bigliettino e quando lo legge non riesce a crederciLeggi anche:, Yulia smascherata proprio da lui, bomba sganciata: “Dormiamo insieme”Leggi anche: “”, Alfonso mette in guardia Chiara: cos’è successoLeggi anche: “”, Iago e Stefania beccati così nella notte: cos’è successo“”,di: leLa prossima puntata in diretta del, che andrà in onda su Canale 5 Lunedì 24 Febbraio 2025, potrebbe regalare uncolpo di scena al pubblico da casa.