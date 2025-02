361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo confessa a Shaila: “Questa cosa mi mette paura”

Leggi su 361magazine.com

affrontano un nuovo confronto: ecco cos’è accaduto nelle ultime ore in Casaaffrontano nuovi confronti a causa delle diversità caratteriali.“Sono infastidito”esclamae poi prosegue:“Io non sento che tu accetti e rispetti appieno quello che è il mio modo di darti attenzioni. Tu mi accetti, ma non totalmente, altrimenti non ci sarebbero queste lacune sentimentali”. Leggi anche, lo sconforto die la confessione di ZeudiEccoè emerso“È stata l’ennesima volta in cui ho pensato ‘Non ha rispetto di me’. Io non credo di averti offeso sul personale” aggiungeper poi rivelare di essere preoccupato per ciò che potrebbe accadere fuori dalla Casa: “Come sarà fuori? Io ci penso tanto. Ho cercato di immedesimarmi fuori.