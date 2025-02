361magazine.com - Grande Fratello, il sondaggio del 24 febbraio. Chi rischia?

, lunedì 24andrà in onda un nuovo appuntamento col reality. Chil’eliminazione? Ilsi prepara per una nuova puntata, quella di lunedì 24. Nel corso della diretta sarà svelato chi tra Mattia, Iago, Luca, Chiara e Shaila dovrà dire addio per sempre alla sua avventura nella casa più spiata d’Italia. L’ultima parola spetterà al conduttore Alfonso Signorini che in diretta darà il nome di chi sarà eliminato dal.Secondo ilweb realizzato da “Forum Free”, a rischio ci sarebbero Luca e Chiara. Saranno come sempre i telespettatori a decidere chi salvare e il meno votato sarà eliminato dal GF.Leggi anche–>, Alfonso ha trovato un bigliettino di Chiara. La replicaAl momento è Iago ad essere il primo in lista tra le preferenze del pubblico, quindi il più votato con il 40 per cento delle preferenze.