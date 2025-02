361magazine.com - Grande Fratello, cosa scoprirà lunedì Giglio: Yulia interviene

la verità nella prossima puntata:ancheBruschi dopo l’uscita dell’intervista del suo ex, pochi giorni fa sul settimanale Nuovo TV, l’ex fidanzato diBruschi è stato intervistato raccontando un retroscena che riguarderebbe la loro sfera privata.è ritornata col suo ex fidanzato? L’ex gieffina in Casa poco prima di uscire aveva intrapreso una relazione con. Il concorrente nomination dopo nomination prosegue la sua avventura in Casa correndo verso la finale del reality show. Riuscirà a conquistare un posto tra i finalisti?Leggi anche, Stefania rompe il silenzio su Iago: cos’è accaduto in TugurioEccoemerge dall‘indiscrezionepoco fa con una stories Instagram ha scelto di intervenire placando le polemiche:“Grazie perché chi mi conosce, sa! Non permetterò mai a nessuno di farmi passare per chi non sono.