361magazine.com - Grande Fratello, Alfonso ha trovato un bigliettino di Chiara. La replica

Leggi su 361magazine.com

D’Apice ha disfatto le valige ed haundiCainelli. Ladell’ex gieffino, un’altra coppia in Casa è sbocciata ma è subentrata un’eliminazione che ha lasciato tutti senza parole.D’Apice ha abbandonato il reality show pochi giorni fa. Giovedì nel corso della nuova puntataè ritornato in Casa per un chiarimento con Mariavittoria e Tommaso, per poi ritrovarsi faccia a faccia cone Lorenzo.D’Apice è stato eliminato dal gioco ad un passo dal gran finale, mentre, la sua fidanzata, prosegue la sua esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia.poco prima di salutareha inserito nella sua valigia un biglietto per il suo fidanzato.tornando a Napoli ha riil messaggio died entusiasta della sua storia d’amore continua a supportarla e a donarle amore nonostante la distanza.