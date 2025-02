Avellinotoday.it - Grande appuntamento musicale a Ariano Irpino con "ClassicAriano"

Leggi su Avellinotoday.it

Domenica 23 febbraio, la città diospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica classica, con il concerto "Classic" che avrà luogo nella suggestiva Sala della Rassegna in via Calvario 10, a partire dalle ore 19.30.Sul palco si esibiranno Maria Sarli al.