Sport.quotidiano.net - Granata, l’ostacolo Torres: "Mai più come con il Carpi"

Pontedera, chiedi all’Ascolisi fa. I bianconeri sono infatti l’ultima squadra, unica nella parte destra della classifica, in ordine di tempo ad aver battuto la, terza forza del girone B, sul suo terreno. Quello dove domani si esibiranno i. I marchigiani hanno compiuto l’exploit (1-2) alla 17a giornata, quindi ancora nel girone di andata, preceduti da due big del campionatoArezzo, 0-2 all’8a giornata, ed Entella, 0-1 alla 15a giornata, per quelle che sono le uniche tre sconfitte casalinghe dei sardi sul campo amico. Che ha fruttato anche 6 vittorie e 5 pareggi, tre dei quali contro avversari attardati in classifica più o menoil Pontedera, ossia Milan Futuro (0-0, 3a giornata), Lucchese (0-0, 19a giornata) e Gubbio (0-0, 26a giornata). Risultati che rendono il bilancio della squadra di Greco al Vanni Sanna inferiore rispetto a quello in trasferta, 23 punti contro 30.