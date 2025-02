Oasport.it - Golf, Potgieter allunga sugli inseguitori grazie ad un -10 di giornata. Dentro al taglio Molinari e Manassero

La secondadel Mexico Open si chiude con un -10 didel sudafricano Aldrich. Il professionista (dal 2023) classe 2004 ha consegnato uno score (ovviamente senza bogey) con 6 birdie sulle prime e 4 sulle seconde per un totale sul torneo di -16 e una leadership consolidata a +4 sulla seconda piazza ricoperta dal tedesco Stephan Jaeger e da Brian Campbell, statunitense del 1993 che sta lavorando molto bene ultimamente sul suo swing.Il torneo, che si tiene a Vallarta, nel centro sud del Paese, mette in palio 7 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup. Tuttavia, pur essendo ormai entrato a tutti gli effetti nella programmazione del maggiore circuito americano, non gode di un field spettacolare come siamo abituati a vedere. Tutti i “big”, infatti, sono fuori in attesa del Cognizant Classic e dell’Arnold Palmer Invitational.