Golf Magical Kenya Open 2025 | terzo giro super De Leo risale fino alla quinta posizione

Una grande rimonta di Gregorio De Leo vale il quinto posto al termine deldel, torneo didel DP World Tour in corso di svolgimento a Nairobi. L’azzurro, protagonista di un grande exploit nella terza giornata, ha persino qualche rimpianto, questo perché ilda 66 (-5) per un totale di 205 (68 71 66, -8) colpi lo proietta ai piani alti della classifica, lui che partiva dal trentesimo posto di metà torneo, ma chiaramente gli lascia poche chance di puntare domani al clamoroso trionfo, anche se tutto è possibile.Il biellese deve fare i conti, però, con un doppio bogeybuca 18 e così non si è preso addirittura la terza piazza. Per lui, a ogni modo, due eagle e ben quattro birdie. A questo punto, sul percorso del Muthaiga GC con par 71 il nuovo leader del torneo è Jacques Kruyswijk.