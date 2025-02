Oasport.it - Golf, De Leo lotta per le prime posizioni in Kenya. Kruyswijk guida a 18 buche dalla fine

Anche sul Dp World Tour, come sul PGA, in testa un sudafricano. AlOpen, torneo che si disputa sui fairway del MuthaigaClub, si è preso la leadership Jacquesgrazie ad un -7 nella terza giornata che gli vale un -14 sul totale a +1 sul diretto inseguitore, l’inglese John Parry (leader dopo R2 ma nel sabato di gioco ha chiuso con un +1 di giornata). Perun ottimo parziale fin qui: 69-66-64 con un bellissimo bogey-free round finale.La terza piazza, invece, è ricoperta dal francese Benjamin Hebert, attualmente a -11 con un parziale di 63-66-73. Anche il transalpino ha accusato il colpo durante R3 chiudendo in +2. In cifra tonda, a -10, un altro sudafricano, Dean Ghermishuys, giocatore 25enne attualmente al 113° posto nella Race to Dubai. Ottima la prestazione di uno dei tre azzurri che ha passato il taglio, Gregorio De Leo.