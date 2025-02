Juventusnews24.com - Gol Hancko, l’obiettivo della Juve sempre più decisivo col Feyenoord! Rete clamorosa al volo e decisiva – VIDEO

di RedazionentusNews24Golpiù: ildel difensore contro l’AlmereDopo la grandissima prestazione contro il Milan, Davidmostra ancora una volta di essere in grande forma col suodel calciomercatoha segnato lacontro l’Almere con un bellissimo gol al.?? GOAL:??2-1 Almere Citypic.twitter.com/M3DEgPDE1R— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 22, 2025Il difensore rimane in pole per i bianconeri nella sessione estiva e sta mostrando in queste ultime partite tutte le sue qualità non solo in fase difensiva.Leggi suntusnews24.com