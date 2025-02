Ilnapolista.it - Goggia: «Brignone è una spanna sopra tutti per la mentalità, vincerebbe anche se scendesse con le ciaspole»

Federicaha trionfato nello Slalom Gigante a Sestriere e di lei ha parlato la collega Sofia, che invece è arrivata 13esima. L’intervista a La Stampa.: «è unaper laorasecon le»Sofia, qual è il segreto di Federica?«È in un momento di forma mentale incredibile. Una. È nella sua bolla, le viene tutto con facilità,se dovesse scendere con le».È successoa lei di trovarsi in uno stato di grazia così?«Secondo me così come lei adesso, mai. A me è successo solo in discesa. È che forse si era abbassato un po’ il livello e io ne avevo approfittato, avevo cambiato delle cose e quindi riuscivo a dominare di più. Comunque è innegabile che appena cambio disciplina e neve faccio un po’ fatica, quindi non la prendo come una scusa, perché sono molto consapevole della preparazione che non ho fatto».