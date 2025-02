Ilrestodelcarlino.it - Gli ucraini domani in piazza della Vittoria per dire "no" alla guerra

alle 16 insi terrà una manifestazionecomunità ucraina in occasione del terzo anniversario – che cade lunedì – dell’invasione russa. Al loro fianco ci saranno anche i gruppi di +Europa, Italia Viva e Psi. "Ricordiamo però che mentre in questi giorni a Riyad Putin stava sostenendo di volere la pace, nello stesso momento le sue bombe cadevano sulle principali città ucraine, lasciando mezza Ucraina al buio e al freddo – dicono i segretari provinciali Lorenzo Sassi (+Europa), Daria De Luca (Psi) e Maura Manghi (Italia Viva) – Oggi il nuovo presidente Usa, avulsodemocrazia, vorrebbe arrivare ad una pace che già dall’inizio delle trattative sembra una resa incondizionata per l’Ucraina, escludendo dal tavolo le parti più interessate, cioè l’Europa (che dovrebbe sostenere la futura ricostruzione e difesa dell’Ucraina), ma soprattutto la vittima stessa dell’aggressione: quasi che la volontà dei popoli interessati non avesse alcun peso, ma contassero solo gli interessi geopolitici delle grandi potenze.