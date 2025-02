Oasport.it - Gli sponsor sostengono Sinner: il n.1 inserito nel nuovo spot di Rolex

In questi giorni sono tanti i commenti che si susseguono all’accordo stragiudiziale raggiunto da Jannikcon la WADA per una squalifica di tre mesi: specialmente la stampa estera e diversi colleghi hanno storto il naso di fronte alla situazione attuale e all’innocenza da parte dell’azzurro.Chi invece non abbandonasono gli: la prestigiosissima casa di orologiche fa da partner a tantissimi tornei professionistici e soprattutto ai Major, hanel suouna serie di grandi protagonisti del mondo del tennis e dello sport come Roger Federer, Coco Gauff, Tiger Woods e proprio Jannik.Questo brevefa da preludio a un prossimo annuncio chediffonderà il 25 febbraio e per lanciarlo ha scelto anche la figura di: un segno di stima e di apprezzamento per l’uomo e per l’atleta nonostante tutte le polemiche che l’hanno accompagnato in questi mesi.