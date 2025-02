Bergamonews.it - “Gli ostacoli dell’amore”, a Mozzo conferenza della psicoterapeuta Gloria Volpato

. Il Comune die la Biblioteca comunale “Sandro Pertini” organizzano l’incontro “Gli”, unapsicologa edi coppiadi Centro Divenire incentrata su come influisce il nostro carattere nelle relazioni amorose (e non solo).La– gratuita ma con prenotazione obbligatoria a questo link: https://tinyurl.com/glimore – sarà venerdì 7 marzo 2025, alle ore 20.30, all’Auditorium comunale “A.M.ni” di(via Piatti, 5).A cosa ci riferiamo esattamente quando parliamo di amore? Che forme ha assunto l’amore finora nella nostra vita? Di quali ingredienti è composta la nostra ricetta? Cosa riusciamo o non riusciamo a scambiare con l’altro? Sappiamo ricevere amore? Cambia qualcosa quando pensiamo all’amore verso una persona e quello verso noi stessi? Cosa ci rende vulnerabili in amore?Oggi viviamo una particolare polarizzazione intorno a questo tema: o se ne parla in modo estremamente positivo e ideale oppure in modo estremamente negativo, in termini di frustrazione e sofferenza.