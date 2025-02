Gli hacker di Kim Jong Un dietro il mega-furto di criptovalute L’ipotesi sui 15 miliardi di dollari in Ethereum spariti a Bybit

Leggi su Open.online

, uno degli exchange dipiù importanti al mondo, è stato vittima di un attacco informatico senza precedenti che ha portato aldi quasi 1,5diin. Si tratta di uno dei più grandi furti nella storia dellee, secondo le prime indagini,il colpo ci sarebbe il gruppo dinordcoreano Lazarus, noto per aver orchestrato operazioni simili in passato. Ilè avvenuto sfruttando una vulnerabilità in un processo considerato tra i più sicuri negli scambi di: il trasferimento tra un portafoglio freddo multisig, ovvero un wallet offline con più livelli di sicurezza, e un portafoglio caldo, più esposto perché utilizzato per le transazioni quotidiane. Come riporta Il Corriere della Sera, glisono riusciti a manipolare l’interfaccia che gestisce la firma delle transazioni, inducendo i firmatari ad autorizzare, senza saperlo, un trasferimento fraudolento.