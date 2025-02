Sport.quotidiano.net - Gli avversari Il tecnico emiliano è consapevole delle difficoltà che incontrerà e dell’importanza di vincere questo scontro diretto. Viali: "Dovremo essere pronti a soffrire»

"Non c’è tempo per guardarsi indietro. Contro la Carrarese abbiamo un’altra partita molto, molto, importante". William(nella foto),della Reggiana, non vuol sentir parlare della vittoria sfuggita nel recupero a Frosinone. "Dopo la gara eravamo tutti demoralizzati ma dobbiamo mantenere la stessa massima voglia di fare il risultato pieno e di non mollare mai. Contro la Carrarese sarà un’altra partita complicata. Loro sono una squadra "frizzantina", che ha le idee chiare ed ha gamba ed intensità. Permolto concentrati e moltoanche ae cercare di spingere al massimo per valorizzare le nostre qualità ed il nostro modo di stare in campo. Non so dire perché la Carrarese abbia fatto così pochi punti in trasferta e non sta a me farlo. Ogni squadra ha le sue caratteristiche, i suoi pregi ed i suoi difetti.