Ilgiorno.it - Gli artisti del Blue Note al Casinò. Quattro serate con la grande musica

dinel Salone delle Feste delCampione d’Italia con glideldi Milano. Il progetto “Jazz Royale“ porterà nell’ex clave Nick The Nighfly (27 febbraio), Simona Bencini (27 marzo), Matthew Lee (17 aprile) e Sagi Rei (15 maggio). Il format studiato per i concerti, ricalca in perfetto stile ledel. Anche al Salone delle Feste sarà proposto l’abbinamento dello spettacolo alla possibilità di gustare un aperitivo o una cena presso il ristorante Riviera al settimo piano. "Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova partnership con un locale che ha fatto la storia dellajazz a Milano e in Italia - sotolinea Mario Venditti, presidente del Consiglio di Amministrazione deldi Campione d’ItaliaGrazie a questa inedita collaborazione, porteremo a Campione alcuni tra glipiù importanti di questo generele.