Lanazione.it - Giro di finti green pass. Le richieste di condanna

Per ottenere queivenivano da tutta la Toscana, pronti a farsi chilometri in macchina per arrivare nell’ambulatorio del dottor Federico Calvani a Maresca. La voce tra gli ambienti no vax si era sparsa: quel dottore rilasciava i certificati anche senza sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. La vicenda, lo ricordiamo, è quella emersa nel dicembre 2021, e che ha portato allain primo grado del medico, 70 anni pistoiese, a 5 anni e tre mesi, per i reati di peculato, falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato. Insieme a lui erano finiti a processo decine di pazienti, oltre 70, accusati in concorso con il medico di falso in atto pubblico. Molti hanno scelto il rito abbreviato o hanno patteggiato pene fino a 8 mesi. Le ultime posizioni sono state discusse mercoledì davanti al giudice Jacqueline Monica Magi.