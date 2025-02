Sport.quotidiano.net - Giro dell’Emilia, il via a Mirandola. La giornata evento sarà il 4 ottobre

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il grande ciclismo ritorna acon la partenza della 108^ edizione del, classica che si corre dal 1909 e quest’anno al via il 4data tradizionale di tante edizioni storiche. Il dettaglio del percorso è ancora in fase di definizione mentre è confermato lo spettacolare arrivo sulla impegnativa salita della Basilica di S.Luca che lo scorso ha visto trionfare lo sloveno Pogacar in maglia iridata. Negli anni ‘50 e ‘60 con l’organizzazione della S.C.Mirandolese 1903 con la regia di Primo Calanca si sono svolte numerose gare per professionisti di ottimo livello e nel 1970 arrivò ild’Italia dove si impose Marino Basso ed Eddy Mercks conquisto il suo secondod’Italia. La presentazione dell’è avvenuta presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio dipresente ovviamente il padrone di casa il presidente Francesco Vincenzi,che in gioventù ha gareggiato tra i dilettanti e quindi è stato molto sensibile ad accogliere la richiesta dell’organizzatore del: "L’che partirà darappresenta un traguardo importante per la città intera e potranno trarne beneficio la comunità intera e potrà favorire la partecipazione delle associazioni del mondo amatoriale e giovanile.