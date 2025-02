Ilrestodelcarlino.it - Giro del mondo tra i calici di vino: apre il salone Slow Wine Fair

Bologna, 22 febbraio 2025 – Immaginate di poter fare ildeltra idi, assaporando i profumi, le fragranze e gli aromi delle più disparate etichette, sia nostrane sia estere, conoscendo quelle meno note e approfondendo i nomi più rinomati. Etichette che non sono solo buone, ma anche e soprattutto pulite e giuste, biologiche e naturali. Insomma, un’immersione a tutto tondo e un’esperienza coinvolgente per gli appassionati e i professionisti del settore, che da quattro anni è possibile grazie a, che domani (domenica 23 febbraio), a partire dalle 11,le porte della quarta edizione all’interno degli spazi di BolognaFiere. È ufficialmente finita l’attesa per gli esperti, i ‘lovers’, i curiosi e per gli amatori, perché la kermesse internazionale che promuove vini biologici e naturali riprende vita tra i padiglioni 15 e 20 del nostro distretto fieristico, dedicando tre interi giorni alvitivinicolo e ai produttori italiani e internazionali.