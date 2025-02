Lanazione.it - Gipsy Fiorucci seconda al festival della “Canzone cristiana“ di Sanremo

Momento ricco di soddisfazioni per la cantautrice e suonoterapeuta altotiberinache si aggiudica il secondo posto nella quarta edizione del ““ dicon il brano dal titolo “Regina del suo regno“.Ilsi è tenuto il 14 e 15 febbraio, in concomitanza con la più famosa kermesseitaliana, nello storico teatroFederazione Operaia di. L’edizione di quest’anno era dedicata a Papa Francesco e al Giubileo., molto impegnata nel sociale e nella divulgazione di messaggi di inclusione e autenticità rivolti alle nuove generazioni, "si è distinta per originalità, carisma e intensità vocale". La“Regina del suo regno“ che a marzo sarà disponibile in radio e su tutti gli stores digitali, "racchiude un messaggio significativo per ognuno, perché pone l’attenzione sul valore del perdono e del praticare empatia verso sé stessi e gli altri", dice