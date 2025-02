Metropolitanmagazine.it - Giovanni Benevento, chi è compagno di Pamela Petrarolo e padre della sua ultima figlia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, ex concorrente del Grande Fratello, è felicemente fidanzata con, da cui ha avuto una, Futura: la terzogenitashowgirl è nata nel 2020 ma lei aveva già altre due figlie, Alice e Angelica. Dopo un matrimonio durato sette anni con Gianluca Pea, la protagonista di “Non è la Rai” ha divorziato per unirsi al suo nuovo: per lui Futura è la prima, mentre lane ha appunto tre, le prime due nate dal matrimonio con Gianluca Pea, sposato nel 2001., nel corso di un’ospitata a La volta buona di Caterina Balivo, così ha commentato l’amore con ile l’arrivosua terza: “Ero delusa e completamente avvilita, grazie a lui ho ripreso fiducia nell’idea di una coppia sana, di supporto reciproco e di amore condiviso.